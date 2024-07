Fußball-Oberligist SV Fellbach tritt in der zweiten Verbandspokalrunde am Samstag bei NK Croatia Bietigheim an.

Susanne Degel 25.07.2024 - 17:09 Uhr

Nach dem recht mühevollen 2:1-Erfolg vor Wochenfrist in der ersten Runde des württembergischen Pokalwettbewerbs beim Landesliga-Aufsteiger SG Weinstadt, treffen die Oberliga-Fußballer des SV Fellbach am Samstag, 15.30 Uhr, in der zweiten Runde nun auswärts auf den Landesligisten NK Croatia Bietigheim. „Ich erwarte ein ähnlich schweres Spiel wie in Weinstadt“, sagt der SVF-Trainer Tomislav Zoric.