Aller guter Dinge sind drei für die SG Sonnenhof Großaspach: Nach zwei 6:1-Siegen in der Fußball-Oberliga gewann der Meister auch das WFV-Pokal-Endspiel gegen Vize-Meister TSG Balingen mit 2:0 (0:0). Die Tore erzielten Innenverteidiger Arbnor Nuraj (48. Minute) – per Abstauber nach einem Schuss von Fabian Eisele – und Top-Torjäger Eisele (34 Oberliga-Saisontreffer) dann selbst in der 55. Minute. 2817 Zuschauer waren ins Gazi-Stadion gekommen. Zum Vergleich: Den Balinger Pokalsieg nach Elfmeterschießen 2023 gegen die Stuttgarter Kickers hatten 8507 Besucher auf der Waldau gesehen.