When Life Gives You Tangerines: Der nächste große K-Drama-Hit?

Eine poetische Liebesgeschichte vor der Kulisse der Insel Jeju: „When Life Gives You Tangerines“ ist der neueste K-Drama-Hit auf Netflix – jetzt auch auf Deutsch verfügbar und vielleicht das schönste Seriengeheimnis des Jahres.

Katrin Jokic 26.03.2025 - 15:52 Uhr

Mit emotionaler Tiefe, einem einzigartigen Setting und großartigen Darstellern hat sich die südkoreanische Serie „When Life Gives You Tangerines“ in kürzester Zeit zum weltweiten Streaming-Phänomen entwickelt.