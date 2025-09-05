Tobias Fessler verbindet seine Jugendleidenschaft mit dem Beruf: Gemeinsam mit dem Sänger der Kultband Sodom hat der Destillateur einen besonderen Whiskey entwickelt.
05.09.2025 - 14:00 Uhr
Tobias Fessler hat die Thrash-Metal-Band Sodom schon als Jugendlicher gehört – es sind seine ersten Berührungspunkte mit einer Musikrichtung, der er bis heute treu geblieben ist. 14 Mal war er mittlerweile auf dem Heavy-Metal-Festival Wacken Open-Air und hat Sodom immer wieder live gesehen. „Vor drei, vier Jahren habe ich den Sänger Tim Angelripper auf einem Konzert kennengelernt“, erzählt der Masterdestillateur aus Sersheim. „Ich wusste, dass er Whiskey trinkt, und so kamen wir auf die Idee, gemeinsam etwas zu machen.“