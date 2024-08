Die Weiße Nacht in Remseck am Neckar präsentiert sich im neuen Format. Den Besuchern gefällt der Mix aus Flair, Musik und Essen.

Bereits zum dritten Mal hieß es in Remseck: Dresscode Weiß. Und doch war bei der diesjährigen Weißen Nacht am Neckar einiges anders.Doch in einem waren sich fast alle einig - weiß musste es sein. Und entspannt.

„Einfach chillig“ war dann auch das Urteil vieler Besucher. Eine Dame schwärmte: „Hier kannst du dich einfach nur hinsetzen und gucken.“ Die Allerkleinsten konnten noch keinen Kommentar abgeben, saßen aber zufrieden auf stilechten, karierten Picknickdecken oder stapften durch den Sand, wenn es auf der Decke doch zu langweilig wurde. Es war eine entspannte Sommerparty für alle Generationen.

Weiße Nacht findet zum dritten Mal in Remseck statt

„Das ist jetzt ein neues Format“, erklärte der Remsecker Oberbürgermeister Dirk Schönberger. Zum dritten Mal gibt es die „White Night“ in der Stadt. Für die vorherigen Veranstaltungen hatten die Besucher Eintritt bezahlen müssen, und sie seien restlos ausverkauft gewesen, so der OB. Und dieses Mal? Da war der Eintritt gratis, und die Besucher konnten selbst Sitz- oder Liegegelegenheiten sowie Essen und Trinken mitbringen. Es hatten also alle Zugang. Auch solche ohne weiße Kleidung? „Wir werden sicher niemanden abweisen, nur weil er oder sie nicht Weiß trägt“, lachte Vanessa Spindler, die für die Planung der Veranstaltung zuständig war.

Alles sowie jede(r) ganz in Weiß /Andreas Essig

Die meisten hatten sich offenbar im Vorfeld informiert und erschienen in allen Variationen von Weiß. Strahlend weiß wie der OB, vorwiegend weiß mit kleinem blauen oder roten Muster auf dem Kleid, weißes Hemd und eine Hose in einem Farbton, den man früher als eierschalenfarben bezeichnet hätte. „Schau mal, da haben Leute einen ganzen Tisch für ihre Gruppe reserviert und tafeln jetzt richtig auf“, bemerkte die bereits erwähnte Dame. Dafür hatten die Verantwortlichen strahlend weiße lange Tische mit ebensolchen Sitzgelegenheiten direkt am Wasser bereitgestellt. Wer lieber auf einem Liegestuhl, einer Bank oder auf dem Rasen speiste, konnte sich auch ganz spontan an einem der Foodtrucks eindecken. Eher amerikanisch mit diversen Burger-Variationen und Pommes. Oder Indisches wie Chicken Lahori oder Mango Lassi.

Ein Abend am Wasser – das hat schon was! /Andreas Essig

White Night lockt in Remseck die Besucher

Schon in der ersten Stunde nach Veranstaltungsbeginn strömten stetig kleine und große Besucher auf Fahrrädern, Rollern, per pedes oder im Bollerwagen zum Stranderlebnis zu Hause mitten in den Ferien. Nach Einbruch der Dunkelheit sorgte weißes Licht aus runden und halbmondförmigen Lichtobjekten für eine dezente Beleuchtung rund um das Zelt mit den Musikern.

Stimmungsvolle Musik in den Abendstunden /Foto: Andreas Essig

Den Abend gestaltete dort die Akustik-Band „Keys and Strings“ aus Leutenbach mit unaufdringlicher Musik verschiedenster Stilrichtungen. Nachmittags hatte das Duo „Beachwood Cat“ („Wir spielen Lieder, die wir am Strand gefunden haben“) schönen Folk-Pop dargeboten. „Thunder only happens when it´s raining“, sangen und spielten die beiden. Alles passte. Auch Regen und Gewitter hatten am Abend keine Chance.