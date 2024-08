Was macht die neue Mpox-Variante so gefährlich?

Die Krankheit Mpox hat 2022 die Welt aufgeschreckt, wurde aber schnell unter Kontrolle gebracht. Jetzt gibt es eine neue, gefährliche Variante.

Markus Brauer /dpa 08.08.2024 - 09:00 Uhr

Angesichts einer besorgniserregenden Variante der gefährlichen Virus-Erkrankung Mpox in Afrika soll in Kürze der Notfallausschuss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) tagen. Das gab WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus bei einer Pressekonferenz in Genf bekannt. Der Notfallausschuss berät den Generaldirektor in der Frage, ob die WHO eine „Notlage internationaler Tragweite“ (PHEIC, Public health emergency of international concern) ausrufen soll.