Laut WHO sterben jährlich mehr als 700.000 Menschen durch Suizid – hinzu kommen Millionen Versuche. Besonders betroffen sind junge Menschen.
02.09.2025 - 15:32 Uhr
Hinter mehr als einem Prozent der weltweiten Todesfälle steht ein Suizid. „Weltweit sind Suizide der Grund für mehr als einen von 100 Todesfällen“, sagte Devora Kestel von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag vor Journalisten. Allein im Jahr 2021 hätten sich geschätzt rund 727.000 Menschen das Leben genommen, fügte die Interimsleiterin der WHO-Abteilung für nichtübertragbare und psychische Krankheiten hinzu.