Am 13. November feiert Whoopi Goldberg ihren 70. Geburtstag. Ein guter Anlass, auf die Rollen zu blicken, die sie zur Ikone machten – von „Die Farbe Lila“ bis „Sister Act“.
13.11.2025 - 08:15 Uhr
Am 13. November 1955 in New York geboren, zählt Whoopi Goldberg seit vier Jahrzehnten zu den prägenden Gesichtern Hollywoods. Als eine der wenigen EGOT-Preisträgerinnen (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) bewegte sie sich souverän zwischen Drama, Komödie und Fernsehen – und prägte ganze Genres mit Charisma, Timing und Haltung.