Transparenz statt «Blackbox»: Wie du bald gratis erfährst, ob und warum dein Schufa-Score wackelt – und welche zwölf Kriterien jetzt wirklich zählen.
03.09.2025 - 16:04 Uhr
Frankfurt/Main - Wer einen Kredit braucht, kommt an der Schufa in der Regel nicht vorbei. Doch wie kommt die Bewertung der Auskunftei zustande? Ab dem ersten Quartal 2026 will die Auskunftei vollen Einblick geben. Dann soll der vereinfachte Score, der Auskunft über die Bonität gibt, in vollem Umfang für Verbraucherinnen und Verbraucher verfügbar sein - per kostenfreiem digitalem Einblick in ihre persönlichen Daten entweder in der Schufa-App oder online.