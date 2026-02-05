Der Wide Receiver (WR) gehört zur Offense im American Football und ist vor allem dafür da, Pässe zu fangen und Raumgewinn zu machen. Meist sind Wide Receiver unter den schnellsten und agilsten Spielern im Team – weil es bei ihnen auf Tempo, schnelle Richtungswechsel und gute Hände ankommt.
05.02.2026 - 09:00 Uhr
Damit sie explosiv aus dem Stand beschleunigen können, stehen Receiver vor dem Snap oft in einer typischen Startposition: Füße ungefähr schulterbreit, ein Fuß leicht nach hinten versetzt, der Oberkörper nach vorne geneigt. So können sie beim Snap sofort Geschwindigkeit aufnehmen.