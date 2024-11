Ein Besigheimer entdeckt, dass die Grundsteuer für sein Grundstück 2025 um das Sechsfache steigen soll. Seine Nachbarn auf der anderen Seite des Berges haben dieses Problem nicht.

Transparenter soll es sein, einfacher und unbürokratischer. In Baden-Württemberg zählt bei der Berechnung der Grundsteuer künftig, anders als es das Bundesmodell vorsieht, nur der Bodenrichtwert. Egal, wie alt und groß das Gebäude ist, das darauf steht – nur der Grund und Boden bestimmen künftig die Höhe der Steuer. Doch was ist, wenn man ein Grundstück am Hang besitzt, das teilweise nicht bebaut werden darf und kann?