Schießt Karl Schnabel aus Tamm (Kreis Ludwigsburg) übers Ziel hinaus? Der Gegner einer Landeserstaufnahme will ein Plakat nicht abhängen – auf andere wirkt es fremdenfeindlich.
26.09.2025 - 18:00 Uhr
Der Widerstand gegen eine Landeserstaufnahme (Lea) für Geflüchtete auf dem Schanzacker zwischen Ludwigsburg, Tamm und Asperg ist seit drei Jahren groß. Karl Schnabel, ein Unternehmer aus Tamm, engagiert sich auf eigene Faust gegen die Pläne der Landesregierung. Mit einem Plakat schießt er nun aber offenbar über das Ziel hinaus – es wirke fremdenfeindlich, meinen übereinstimmend der Tammer Bürgermeister Martin Bernhard und die Bürgerinitiative gegen die Lea.