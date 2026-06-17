Begeisterung in Boston, Erinnerung an Stuttgart: Schottland-Fans machen in den USA auch beim Baseball auf sich aufmerksam. Und die „Tartan Army“ bleibt noch ein bisschen.
17.06.2026 - 14:25 Uhr
Die Bilder ähneln sich. Vor zwei Jahren zogen schottische Fans bei der Fußball-Europameisterschaft mit Dudelsack und Kilt auch durch Stuttgart und sorgten für eine grandiose Stimmung im Kessel. Zwar verloren die Schotten ihr letztes EM-Gruppenspiel in Stuttgart gegen Ungarn mit 0:1 und schieden sang- und klanglos aus. Viele Stuttgarter dürften sie aber für ihre Feier- und Trinkfestigkeit sowie ihre Herzlichkeit in Erinnerung behalten haben. Nun ist WM in den USA. Und die „Tartan Army“, wie die schottischen Anhänger genannt werden, begeistert die Menschen in Boston.