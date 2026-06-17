Begeisterung in Boston, Erinnerung an Stuttgart: Schottland-Fans machen in den USA auch beim Baseball auf sich aufmerksam. Und die „Tartan Army“ bleibt noch ein bisschen.

Die Bilder ähneln sich. Vor zwei Jahren zogen schottische Fans bei der Fußball-Europameisterschaft mit Dudelsack und Kilt auch durch Stuttgart und sorgten für eine grandiose Stimmung im Kessel. Zwar verloren die Schotten ihr letztes EM-Gruppenspiel in Stuttgart gegen Ungarn mit 0:1 und schieden sang- und klanglos aus. Viele Stuttgarter dürften sie aber für ihre Feier- und Trinkfestigkeit sowie ihre Herzlichkeit in Erinnerung behalten haben. Nun ist WM in den USA. Und die „Tartan Army“, wie die schottischen Anhänger genannt werden, begeistert die Menschen in Boston.

In sozialen Medien finden sich hunderte Videos von strahlenden Bostonern, die von Erfahrungen und Begegnungen mit den Fußballfans berichten. Unter anderem besuchten rund 5000 Schotten, so berichten es lokale Medien, ein Baseballspiel der Boston Red Sox und sorgten für eine nie dagewesene Atmosphäre im altehrwürdigen Fenway Park. „Sie sind überall“, staunte Pitcher Ranger Suarez anschließend laut der Zeitung Boston Globe: „Ich mag die Atmosphäre. Es ist wie ein Fußballspiel.“ Auch wenn wohl viele Schotten mit dem Spiel wenig anfangen konnte, stellten sie ihre Begeisterung für das Singen unter Beweis, als sie lauthals Klassiker wie „Take Me Home, Country Roads“, „Sweet Caroline“ und natürlich „Yes sir, I can boogie“ schmetterten. Den Red Sox half das nicht, sie verloren mit 4:6 gegen die Texas Rangers.

Schottland-Fans bei einer Bootsfahrt im Hafen von Boston. Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa

Erinnerungen an die Schotten in Stuttgart

Nicht nur die Major League Baseball (MLB) feiert die Schotten, die sich einmal mehr ziemlich trinkfest zeigen. Zahlreiche Kneipen und Bars berichten, dass die Gäste von der Insel sie mehr oder weniger „leer getrunken“ hätten. Viele Biersorten hätten nachbestellt werden müssen. Der Wirt des „The Dubliner“ sprach bei NBC von der „besten Woche, die wir je hatten“. Selbst am St. Patricks Day, der im irisch geprägten Boston standesgemäß begangen wird, hätte man nicht so einen Umsatz gemacht.

Dabei freuen sich viele Amerikaner offenbar auch daran, dass die Schotten auf das eigentlich strikte Alkoholverbot in der Öffentlichkeit pfeifen. Im Netz machte auch die Geschichte von Mike Morrison aus Boston die Runde, der nach eigener Aussage von den Schotten „adoptiert“ wurde. Gegenüber hatten mehrere Fußballfans eine private Unterkunft bezogen und die Nachbarschaft bereits um 6.30 Uhr am Morgen mit Dudelsackklängen beglückt. Morrison ging rüber, jetzt ist er sogar mit Tickets für das zweite Gruppenspiel der Schotten ausgestattet.

Wenn es nicht gerade die gewöhnungsbedürftigen Klänge sind, machen die Anhänger der "Bravehearts“ dadurch auf sich aufmerksam, dass sie die zahlreichen Statuen, die es in Boston gibt, mit orangenen Verkehrspylonen verschönern. Den Amis gefällt's. Ansonsten wissen die Gäste sich aber offenbar gut zu benehmen. Ein Müllarbeiter sagte einem lokalen Nachrichtensender, die Schotten hätten nach einer Party in einem Park mehr oder weniger selbst sauber gemacht. „Sie mögen unsere Stadt. Ich bin froh, dass sie da sind“, sagte der städtische Mitarbeiter.

An der ein oder anderen Stelle verbrüderten sich auch schottische und deutsche Fans, die in Boston weilen. Das DFB-Team würde als Gruppenerster das Sechzehntelfinale in der Stadt bestreiten. Schon bei der EM hatten Schotten und Deutsche auch in Stuttgart und München gemeinsam eine riesige Party gefeiert. Die Gäste ernteten viele Sympathien bei den Schwaben und Bayern. Die Schotten wiederum lobten Stuttgart für seine Gastfreundlichkeit.

Auch auf die horrenden Preise in den USA haben die Schotten teilweise kreative Antworten. Vor ihrem ersten Spiel gegen Haiti (1:0) mieteten die Fans zahlreiche amerikanische Schulbusse, um mehrere hundert Anhänger zur Arena des American-Football-Teams der New England Patriots zu bringen, das etwa 50 Kilometer außerhalb der US-Metropole liegt. Ein Zugticket von Boston und zurück kostet während der WM 80 Dollar (umgerechnet rund 69 Euro), eine reguläre Busfahrkarte sogar 95 Dollar (umgerechnet rund 82 Euro). Einem ARD-Bericht zufolge organisierten schottische Anhänger deshalb den Konvoi gelber Schulbusse. Der setzte die Fußball-Fans in Stadionnähe auf dem Parkplatz einer Autovermietung ab, den der Betreiber zuvor kostengünstig bereitgestellt hatte. Tickets für Bus und Parkplatz konnten am Ende für 40 Dollar (umgerechnet rund 34,50 Euro) angeboten werden.

Schottische Fans spenden

Am Ende kam bei der Schulbus-Aktion sogar noch Geld für einen guten Zweck zusammen: Denn ursprünglich war der Schulbus-Trip pro Fan mit einem Preis von 52 Dollar veranschlagt worden. Den Differenzbetrag wollte aber keiner der schottischen Fans zurück. Das Geld wurde stattdessen für ein Kinderkrankenhaus am Startort Providence und für einen Dudelsack-Verein in den USA gespendet.

Die Tartan Army wird Boston noch eine Weile erhalten bleiben. Auch sein zweites Gruppenspiel bestreitet Schottland in der Nacht zu Samstag (0 Uhr MESZ/MagentaTV) im NFL-Stadion der New England Patriots, das Team von Nationaltrainer Steve Clarke hat gegen Marokko den erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde im Visier. Das abschließende Gruppenspiel bestreitet die „Braveharts“ in Miami.