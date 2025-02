Aus Altmunition in der südwestlichen Ostsee sind bereits rund 3000 Kilogramm gelöste giftige Chemikalien freigesetzt worden, wie eine neue Studie des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel zeigt.

In Wasserproben aus den Jahren 2017 und 2018 wurden die Substanzen in fast allen Fällen nachgewiesen, insbesondere in der südwestlichen Ostsee in der Kieler und der Lübecker Buchtin der Kieler und der Lübecker Bucht. Noch liegen die Werte unterhalb der Schwelle für ein Gesundheitsrisiko, die Ergebnisse unterstreichen jedoch den Handlungsbedarf bei der Munitionsräumung, um die langfristigen Risiken zu minimieren. Die Studie ist jetzt im Fachmagazin „Chemosphere“ erschienen.

Verlauf der Expedition POS530. Auf den Transits zwischen den Arbeitsgebieten wurden Wasserproben genommen, die auf sprengstofftypische Verbindungen und Schwermetalle hin untersucht wurden. Foto: Mareike Kampmeier/GEOMAR

300.000 Tonnen Altmunition in der Ostsee

In der deutschen Ostsee liegen Schätzungen zufolge rund 300.000 Tonnen Altmunition. Der Großteil stammt aus gezielten Versenkungen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Diese Versenkungsgebiete sind bekannt, die Munition liegt überwiegend deutlich sichtbar auf dem Meeresboden und kann mit Tauchrobotern dokumentiert und kartiert werden.

Doch sprengstofftypische Verbindungen breiten sich über die Versenkungsgebiete hinaus im Wasser aus. Diese Belastung wird mit fortschreitender Korrosion der Metallhüllen noch zunehmen und Risiken weiter steigen, wenn die Altlasten nicht geborgen werden. Steigende Temperaturen und zunehmende Stürme im Zuge des Klimawandels beschleunigen den Zerfall der Munition zusätzlich.

Ein versenkter Munitionsrest liegt in der Kolberger Heide, in der Ostsee. Foto: Forschungstauchzentrum CAU Kiel/dpa

Fotomosaik mit Altmunition im Versenkungsgebiet Kolberger Heide, entstanden während der Expedition AL548 im Rahmen von ExPloTect und BASTA mit Hilfe der AUVs ANTON und LUISE. Foto: AUV-Team GEOMAR

Schadstoffe in fast jeder Probe nachgewiesen

Munitionschemikalien konnten in fast jeder Wasserprobe nachgewiesen werden. Die gemessenen Konzentrationen lagen meist weit unterhalb von Grenzwerten für Trinkwasser oder toxikologisch bedenklichen Schwellenwerten für Meeresorganismen. In einigen Fällen näherten sich die Werte jedoch kritischen Konzentrationen.

„Die Altmunition enthält giftige Substanzen wie TNT (2,4,6-Trinitrotoluol), RDX (1,3,5-Trinitro-1,3,5-triazinan) und DNB (1,3-Dinitrobenzol), die ins Meerwasser freigesetzt werden, wenn die Metallhüllen durchrosten“, erklärt Erstautor Aaron Beck, Geochemiker am GEOMAR. „Diese Stoffe können die marine Umwelt und die Gesundheit von Lebewesen gefährden, da sie toxisch und krebserregend sind.“

Ein versenkter Munitionsrest liegt in der Kolberger Heide, in der Ostsee. Drei Jahre lang haben Wissenschaftler zu den Risiken geforscht, die von versenkten Kampfstoffen in der Ostsee ausgehen. Foto: Forschungstauchzentrum CAU Kiel/dpa

Kriegsrelikte auf dem Meeresboden: Aus rostender Altmunition treten giftige Chemikalien in die Meeresumwelt. Foto: AUV-Team

Regionale Unterschiede in der Kontamination

Vermutlich aufgrund unterschiedlicher Munitionstypen zeigten sich regionale Unterschiede bei der Kontamination: Besonders hohe TNT-Konzentrationen wurden in der Kieler Bucht gemessen, während in der Lübecker Bucht vor allem RDX und DNB nachgewiesen wurden. Die Munitionschemikalien lagen überwiegend in gelöster Form vor und waren nur in geringem Maße an Schwebstoffe oder Sedimente gebunden.

Die Forscher stellten fest, dass der aktuelle Bestand an gelösten Munitionschemikalien in der Region etwa 3000 Kilogramm beträgt. Ohne Maßnahmen zur Bergung ist mit einem Anstieg der Kontamination zu rechnen, da die Metallhüllen durch Korrosion zunehmend zerfallen und dadurch kontinuierlich mehr chemische Stoffe freigesetzt werden. Dieser Prozess würde noch mindestens 800 Jahre lang andauern.

Ein Taucher des Kampfmittelräumdienstes der Bundeswehr findet mit einer Seemine in der Ostsee. Foto: dpa

Zwei Wasserbomben aus dem Zweiten Weltkrieg werden in der Ostsee gezielt gesprengt. Foto: dpa

Globales Umweltproblem

Die Studie unterstreicht, dass die chemische Belastung durch Munitionsaltlasten ein internationales Problem ist. Die Forscher empfehlen, versenkte Altlasten als „historische Kontaminanten mit wachsendem Besorgnispotenzial“ („Historical contaminants of emerging concern”) zu betrachten und gezielt zu sanieren.

Aaron Beck: „Im Gegensatz zu diffusen Verschmutzungen liegt die Altmunition in konzentrierter, bereits verpackter Form vor. Sie lässt sich also physisch aus der Umwelt entfernen.“ Die Munitionsräumungen in Deutschland könnten als Modell für die Beseitigung solcher Abfälle auf der ganzen Welt dienen. „Mit den Kriegsaltlasten kann zumindest eine Quelle für die Kontamination des Meeres dauerhaft beseitigt werden.“

Munitionskisten auf dem Grund der Lübecker Bucht, von AUV ANTON optisch kartiert und während eines Taucheinsatzes fotografiert (Aufnahme: Jana Ulrich) im Rahmen der UDEMM-Expedition POS530. Foto: AUV-Team

Ein Taucher vom Forschungstauchzentrum der Universität Kiel nähert sich in der Kolberger Heide in der Ostsee einem versenkten Munitionsrest. Foto: Forschungstauchzentrum CAU Kiel/dpa

Pilotprojekt zur Munitionsbergung

Die Bundesregierung hat ein Pilotprogramm zur Bergung und umweltgerechten Entsorgung von Munitionsaltlasten ins Leben gerufen. Mit einem Budget von 100 Millionen Euro wurden im Herbst 2024 erstmals gezielt Munitionsreste aus der Lübecker Bucht geborgen. In einem zweiten Schritt soll eine autonome Bergungsplattform entwickelt werden, die die Altmunition vor Ort birgt und unschädlich macht.