Wärmepumpe oder Wärmenetz? Wie wir in Zukunft heizen, ist in der Gegenwart ein wichtiges Thema. Wir blicken in unsere persönliche Vergangenheit und erzählen Heizgeschichten von früher.
01.02.2026 - 09:00 Uhr
Bis zur hitzigen Debatte um das Heizungsgesetz dürften sich die wenigsten Menschen viele Gedanken übers Heizen gemacht haben. Was gibt es über Heizkörper – wenn sie warm werden – auch groß nachzudenken? Auch der Preis der Energieträger war bis zur Gaskrise, ausgelöst durch Putins Angriff auf die Ukraine, eher Nebensache. Das hat sich inzwischen geändert. Weil die Art, wie wir heizen, einen großen Einfluss aufs Klima hat, ist das Thema inzwischen allgegenwärtig.