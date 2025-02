Weil Ostern so spät ist, ist die Faschingssaison länger als gewohnt. Was machen Stuttgarts Narren daraus? Überall brummt’s, ob bei der schwäbischen TV-Fasnet oder beim Kölner Karneval im Mash. In harten Zeiten wird Humor dringend gebraucht.

Uwe Bogen 28.02.2025 - 12:59 Uhr

Der Vollmond gibt den Takt vor und bestimmt den Termin für Ostern. Das Fest der Auferstehung Christi wird nach der kirchlichen Tradition stets an jenem Sonntag gefeiert, der dem ersten Vollmond im Frühling folgt. Ostern 2025 fällt diesmal auf den 20. April. Da der Aschermittwoch von Ostern abhängt, können die Narren, die am 11.11. um 11.11 Uhr gestartet sind, diesmal bis zum 5. März toben – also 20 Tage länger als vor einem Jahr, als die fünfte Jahreszeit bereits am 14. Februar zu Ende war.