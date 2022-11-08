Sternschnuppen stellen ein ganz besonderes Ereignis am Himmel dar. Aber wie entstehen die leuchtenden Blitze am Nachthimmel überhaupt?
Sternschnuppen hat wahrscheinlich jeder schon einmal gesehen. Wenn der Nachthimmel klar ist und man ihn etwas länger beobachtet, kann man mit etwas Glück die eine oder andere Sternschnuppe sehen. Zu manchen Zeiten im Jahr gibt es sogar mehr Sternschnuppen als sonst und die Chancen, sie zu beobachten, steigen deutlich. Solch ein Monat ist auch der November. Gleich 6 verschiedene Sternschnuppenströme lassen sich in diesem Monat unterscheiden.