Feinstaub ist nicht nur schlecht für unsere Lunge, die Luftpartikel können auch die Gesundheit unseres Gehirns beeinträchtigen und zu Demenz führen. Aber warum?

Markus Brauer 28.10.2024 - 11:23 Uhr

Feinstaub, Stickoxide, Autoabgase, Ozon, Smog: Die Luft in unseren Städten ist ein toxischer Mix. Dass diese „dicke Luft“ auch die Gesundheit schädigen kann, ist seit langem bekannt. Wer in luftverschmutzten Städten lebt, leidet im Schnitt häufiger an Herz-Kreislauf-Krankheiten, Lungen- und Atemwegerkrankungen, Asthma und Schlaflosigkeit.