Wie funktioniert Nasenspray?

Nasensprays haben verschiedene Anwendungszwecke. Am bekanntesten sind sicherlich die abschwellenden Nasensprays bei Schnupfen. Aber wie funktionieren solche Nasensprays eigentlich?

Matthias Kemter 05.12.2024 - 16:04 Uhr

Neben den vorwiegend systemisch wirkenden Nasensprays (Medikamentengabe über die Nase)sind vor allem Nasensprays zur lokalen Anwendung bei Schnupfen sehr beliebt. So beliebt, dass sie es sogar unter die 20 meistverkauften rezeptfreien Arzneimitteln schaffen, die jährlich über die Ladentische von Apotheken wandern (1). Bei Schnupfen schaffen Nasensprays meist in wenigen Minuten eine deutliche Erleichterung. Die Schleimhäute schwellen ab und man bekommt auf einmal wieder merklich besser Luft. Allzu lange sollten die Sprays allerdings nicht eingenommen werden, da Abhängigkeit droht. Da stellt sich die Frage: Was passiert hier eigentlich in der Nase?