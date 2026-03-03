Er klammerte sich an einen Stoff-Orang-Utan und rührte Millionen Menschen. Nun gibt es ein offizielles Update aus dem Zoo: Wie geht es dem Affenbaby Punch?
03.03.2026 - 09:27 Uhr
Die Bilder von Punch, dem kleinen Makaken aus dem Ichikawa City Zoo in Japan, gingen Anfang des Jahres um die Welt. Ein Affenbaby, das sich an einen braunen Plüsch-Orang-Utan klammert, nachdem es von seiner Mutter nicht angenommen wurde – das bewegte Millionen Menschen. Inzwischen ist es auf Social Media ruhiger um den Fall geworden. Doch nun gibt es ein offizielles Lebenszeichen.