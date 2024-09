Wer ist der Hüne an der Spitze Brandenburgs? Mit seiner Körpergröße überragt Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nicht nur die meisten politischen Kollegen, sondern auch die Erwartungen an einen ostdeutschen Landespolitiker.

Mit seiner Größe von 1,96 Metern ragt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke buchstäblich aus der politischen Landschaft heraus. Die Frage nach seiner Körpergröße ist oft Gesprächsthema, wenn der SPD-Politiker öffentlich auftritt oder neben Journalisten und anderen Politikern steht – so auch am Wahlabend in Brandenburg, an dem Woidke mit der SPD etwas überraschend an der Spitze lag und die AfD hinter sich lassen konnte.

Im Vergleich zu seinen Kollegen in der deutschen Politik ist Woidke tatsächlich einer der größten Vertreter. Er überragt deutlich Sahra Wagenknecht vom BSW, die mit 1,75 Metern selbst über dem Durchschnitt liegt. Mit ihr und ihren Parteifreunden in Brandenburg wird sich Woidke wohl in Koalitions- oder Tolerierungsverhandlungen auseinander zu setzen haben, da SPD und CDU zusammen nicht auf eine absolute Mehrheit im Landtag kommen, sondern nur auf ein Patt. Die Grünen wurden dagegen aus der bisherigen „Kenia-Koalition“ (SPD, CDU und Grüne) und aus dem Landtag von Brandenburg abgewählt. Für ein Grundmandat reichte es weder bei ihnen noch bei den Freien Wählern.

Woidke und die "Sperrminorität" der AfD

Die politische „Brandmauer“ gegen die AfD scheint in Brandenburg relativ fest zu stehen, zumal der Landesverband als radikal gilt und vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Allerdings erreichte die AfD eine "Sperrminorität" von mehr als einem Drittel der Landtagsmandate. Damit hat sie Einfluss auf technische Fragen und kann auch allein Untersuchungsausschüsse durchsetzen.

Wie groß sind Woidke, Scholz und Merz?

Was die Größe von Woidke angeht, wird der Unterschied im Vergleich zu Bundeskanzler Olaf Scholz noch deutlicher, der mit 1,70 Metern fast 26 Zentimeter kleiner ist als sein Partei-Freund. Nur wenige Politiker können in Sachen Körpergröße mit dem brandenburgischen Ministerpräsidenten mithalten. Einer davon ist Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, der mit 1,98 Metern Woidke sogar noch um zwei Zentimeter übertrifft. Ein Kanzler-Duell zwischen den beiden wäre somit allein schon physisch interessant – wobei Woidke robuster und volksnäher wirkt als der schlaksige intellektuelle Wirtschaftsfreund Merz. Allerdings galt der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz in der SPD bislang als gesetzt für die Kanzlerkandidatur 2025.

Dietmar Woidke und sein Beruf

Doch Dietmar Woidkes Bedeutung in der deutschen Politik geht weit über seine physische Präsenz hinaus. Geboren am 22. Oktober 1961 in Naundorf bei Forst (Lausitz), hat Woidke einen bemerkenswerten Weg vom Bauernsohn in der ehemaligen DDR zu einem der einflussreichsten Politiker Ostdeutschlands zurückgelegt.

Nach seinem Abitur 1980 und dem Wehrdienst studierte Woidke Landwirtschaft und Tierproduktion an der Humboldt-Universität zu Berlin. 1993 promovierte er und trat im selben Jahr der SPD bei, was den Beginn seiner politischen Karriere markierte. Bereits ein Jahr später zog er in den Landtag Brandenburg ein.

Keine Lust mehr auf Grüne? Dietmar Woidke beim Bauerntag mit Cem Özdemir (1,81 Meter). Foto: dpa/Patrick Pleul

Woidke und Wagenknecht

In den folgenden Jahren bekleidete Woidke verschiedene wichtige Ämter, darunter das Umweltministerium von 2004 bis 2009 und das Innenministerium von 2010 bis 2013. Der Höhepunkt seiner bisherigen politischen Laufbahn kam 2013, als er zum Ministerpräsidenten Brandenburgs gewählt wurde und Matthias Platzeck nachfolgte - eine Position, die Woidke bis heute innehat.

Woidkes politischer Fokus liegt auf der Entwicklung ländlicher Räume, der Landwirtschaft und der Stärkung Ostdeutschlands. Er setzt sich besonders für faire Arbeitsbedingungen und die wirtschaftliche Entwicklung seiner Heimatregion ein. Hier könnte es womöglich Berührungspunkte mit Sahra Wagenkneckt und dem BSW geben. Auf Bundesebene war er von 2019 bis 2020 Präsident des Bundesrates.

„Hochzeit“ oder On-Off-Beziehung zwischen Dietmar Woidke (SPD) und Sahra Wagenknecht (BSW)? Foto: dpa/Christoph Soeder

Woidke-Wiki: Größe und mehr

Geburtstag: 22. Oktober 1961

Geburtsort: Naundorf bei Forst (Lausitz)

Körpergröße: 1,96 Meter

SPD-Mitglied seit 1993

Ministerpräsident seit 2013

Studium: Diplom-Agraringenieur

Promotion: 1993

Hobbys: Kochen, Jagen, Musik

Dietmar Woidkes Frau und Töchter

Im Privatleben ist Dietmar Woidke in zweiter Ehe verheiratet und lebt in einer Patchwork-Familie mit zwei Töchtern in der Lausitz. Trotz seiner Größe und Position als Spitzenpolitiker bleibt Woidke bodenständig. Er verzichtet bewusst auf soziale Medien und setzt stattdessen auf persönliche Begegnungen mit den Bürgern.

Wie groß ist Dietmar Woidke und welche Schuhgröße hat er?

Bei den Landtagswahlen im September 2024 trat Woidke erneut als Spitzenkandidat der SPD an – und gewann. Ob er auch in Zukunft große politische Fußspuren hinterlassen wird, bleibt abzuwarten. Dietmar Woidkes Schuhgröße ist allerdings nicht bekannt. Auch zu seinem „Kampfgewicht“ gibt es öffentlich keine Informationen.