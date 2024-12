Europäische Unterstützer haben der Ukraine deutsche Kampfpanzer geliefert. Wie groß ist eine Panzerkompanie auf dem Schlachtfeld?

Franz Feyder 25.01.2023 - 12:57 Uhr

Wie groß ist eine Panzer-Kompanie?

Kampfpanzer Leopard 2 A6 für Panzerkompanien hat Deutschland der Ukraine geliefert. Eine Panzerkompanie ist in der Bundeswehr wie auch in der Ukraine gegliedert, also in zwei Panzer für den Kompaniechef und seinen Stellvertreter sowie in drei Zügen mit je vier Kampfpanzern.