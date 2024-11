Ab Januar 2025 steigt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland weiter. Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ergeben sich wichtige Änderungen - von der Anpassung der Minijob-Grenze bis hin zum höheren Mindestlohn in der Pflege.

Michael Maier 20.11.2024 - 17:11 Uhr

Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland steigt zum 1. Januar 2025 um 3,3 Prozent auf ein neues Niveau, nachdem seit Januar 2024 ein Satz von 12,41 Euro galt. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland damit in der Spitzengruppe - hinter Luxemburg mit 14,63 Euro und den Niederlanden mit 13,27 Euro, aber vor Frankreich mit 11,60 Euro. Ab dem neuen Jahr werden in Deutschland 12,82 Euro pro Stunde bezahlt.