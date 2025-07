Warum konnte der Rettungshubschrauber Laura Dahlmeier in über 5.000 Metern Höhe nicht erreichen? Die Antwort liegt in den physikalischen Grenzen der Luftfahrt und ist überraschender, als man denkt.

Matthias Kemter 30.07.2025 - 13:13 Uhr

Hubschrauber haben gegenüber Flugzeugen den Vorteil, dass sie senkrecht starten und landen können, wodurch sie sich flexibel in zahlreichen Bereichen einsetzen lassen, für die herkömmliche Flugzeuge nicht geeignet sind. Vor allem bei Rettungseinsätzen sowie Katastrophen, in der Forstwirtschaft und im Militär sind sie nicht mehr wegzudenken. Nach dem schweren Bergunfall der ehemaligen Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier in Pakistan rückt ein technisches Detail in den Fokus: Warum konnte ein Rettungshubschrauber die Verunglückte am Laila Peak bislang nicht erreichen? Neben extremen Wetterbedingungen spielt auch die Einsatzhöhe von Hubschraubern eine zentrale Rolle. Doch wie hoch können Hubschrauber eigentlich fliegen?