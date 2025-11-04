Wie im Kalten Krieg Lässt Trump Atombomben testen?
US-Präsident Donald Trump droht mit neuen Atomwaffentests. Die bisherige Geschichte solcher Versuche hinterlässt immense Schäden und zahllose Opfer.
„Ich hasse das, doch ich habe keine Wahl.“ Mit diesen dramatischen Worten hat US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche neue Tests der amerikanischen Atomwaffen angekündigt. Er verwies auf die Testprogramme anderer Länder und nannte ausdrücklich Russland und China. „Russland nimmt Tests vor, China nimmt Tests vor, aber sie sprechen nicht darüber“, sagte Trump in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS.