Ein Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik sorgt für Aufsehen. Drei Menschen starben, weitere sind erkrankt. Doch wie gelangte das Virus an Bord?

Der Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff MV Hondius, das derzeit vor den Kapverdischen Inseln liegt, hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Drei Menschen sind an den Folgen der Infektion gestorben, darunter ein Deutscher, und weitere Passagiere sind erkrankt. Experten bezeichnen den Vorfall als äußerst ungewöhnlich, da Hantavirus-Infektionen auf Kreuzfahrtschiffen bisher kaum dokumentiert wurden. Doch wie konnte es zu diesem Ausbruch kommen?

Wie wird das Hantavirus übertragen? Das Hantavirus wird in der Regel durch Nagetiere wie Mäuse und Ratten übertragen, die das Virus über ihren Urin, Kot oder Speichel ausscheiden. Die Krankheit beginnt oft mit grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, kann jedoch in schweren Fällen zu Nierenversagen oder Atemwegserkrankungen führen. Menschen können sich infizieren, wenn sie mit diesen Ausscheidungen in Kontakt kommen oder kontaminierten Staub einatmen. Direkter Kontakt mit den Tieren ist dabei nicht notwendig, da die Viren in der Umwelt relativ stabil sind. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist äußerst selten, jedoch bei bestimmten Virusarten möglich.

Mögliche Infektionswege auf dem Kreuzfahrtschiff

Der genaue Ursprung des Ausbruchs auf der MV Hondius ist noch unklar. Experten vermuten, dass das Virus entweder durch infizierte Nagetiere an Bord gelangte oder ein Passagier sich während eines Landgangs infizierte. Da das Schiff von Ushuaia in Argentinien zu den Kapverden reiste, könnte das Virus aus Südamerika stammen, wo das Andesvirus, eine Hantavirus-Art, bekannt ist. Diese Variante kann in seltenen Fällen von Mensch zu Mensch übertragen werden, was den Ausbruch auf dem Schiff erklären könnte.

Warum ist der Ausbruch so ungewöhnlich?

Ein Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff gilt als extreme Seltenheit. Kreuzfahrtschiffe sind eher für andere Infektionskrankheiten wie Noroviren oder Atemwegserkrankungen bekannt, die durch Tröpfcheninfektion übertragen werden. Der Tropenmediziner Tomas Jelinek betont, dass Hantavirus-Infektionen auf Schiffen bisher kaum dokumentiert wurden. Dennoch zeigt der Fall, dass auch seltene Erreger unter bestimmten Bedingungen auftreten können.

Welche Risiken bestehen für Reisende?

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist das Risiko für die breite Öffentlichkeit weiterhin gering. Reisebeschränkungen oder besondere Vorsichtsmaßnahmen sind nicht erforderlich. Dennoch wird Reisenden empfohlen, auf eine gute Hygiene zu achten, insbesondere auf Kreuzfahrtschiffen, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen.

Fazit:

Der Hantavirus-Ausbruch auf der MV Hondius ist ein außergewöhnlicher Vorfall, der zeigt, wie wichtig es ist, auch seltene Infektionskrankheiten im Blick zu behalten. Ob das Virus durch Nagetiere an Bord gelangte oder von einem Passagier eingeschleppt wurde, bleibt vorerst unklar. Für Reisende besteht jedoch kein Grund zur Panik, da solche Ausbrüche äußerst selten sind.