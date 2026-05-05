Ein Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik sorgt für Aufsehen. Drei Menschen starben, weitere sind erkrankt. Doch wie gelangte das Virus an Bord?
Der Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff MV Hondius, das derzeit vor den Kapverdischen Inseln liegt, hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Drei Menschen sind an den Folgen der Infektion gestorben, darunter ein Deutscher, und weitere Passagiere sind erkrankt. Experten bezeichnen den Vorfall als äußerst ungewöhnlich, da Hantavirus-Infektionen auf Kreuzfahrtschiffen bisher kaum dokumentiert wurden. Doch wie konnte es zu diesem Ausbruch kommen?