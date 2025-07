US-Präsident Donald Trump leidet an einer chronisch venösen Insuffizienz - also einer Erkrankung der Beinvenen, die vor allem bei älteren Menschen vorkommt. Der Präsident habe "leichte Schwellungen" im unteren Bereich seiner Beine bemerkt, weswegen er vorsichtshalber gründlich untersucht worden sei, sagte Regierungssprecherin Karoline Leavitt im Weißen Haus. Sie betonte: "Der Präsident ist weiterhin bei bester Gesundheit, was Sie alle hier täglich miterleben können."

Nicht lebensbedrohliche Insuffizienz

Die Insuffizienz sei eine nicht lebensbedrohliche, häufig vorkommende Erkrankung, die vor allem bei Menschen über 70 Jahren auftrete. Trump ist 79 Jahre alt. Seine Ärzte hätten zudem keine Anzeichen für eine tiefe Venenthrombose oder eine arterielle Erkrankung festgestellt, erklärte Leavitt. Auch gebe es keine Hinweise für eine Herzschwäche oder Nierenfunktionsstörungen. "Er arbeitet rund um die Uhr."

Spekulationen über Trumps Gesundheitszustand

In den vergangenen Tagen hatten Medien Leavitt zufolge über Blutergüsse an einer Hand Trumps und über Schwellungen an seinen Beinen spekuliert. Die leichten Blutergüsse auf dem Handrücken erklärte sie mit häufigem Händeschütteln und der Einnahme von Aspirin.

Trumps jüngste Laboruntersuchungen umfassten Leavitt zufolge ein vollständiges Blutbild, ein umfassendes Stoffwechselprofil und weitere Tests. Alle Ergebnisse hätten innerhalb der Norm gelegen, erläuterte die Sprecherin.

Was bei einer chronisch venösen Insuffizienz geschieht

Nach Angaben des Deutschen Herzzentrums der Charite in Berlin tritt eine chronisch venöse Insuffizienz (CVI) dann auf, wenn die Venen in den Beinen nicht effektiv Blut zurück zum Herzen transportieren können. Dies führt zu einem Rückstau und zu einer Ansammlung von Blut in den Beinen.

Folgende Ursachen können zu einer CVI führen:

Bestimmte Tätigkeiten, die langes Stehen und Sitzen erfordern, so dass sich das Blut über die Jahre in den Venen sammelt und diese Venen dann beginnen, sich auszudehnen.

Familiäre Belastungen können eine CVI zumindest begünstigen.

Bei hohen Außentemperaturen wie im Sommer staut sich das Blut in den Venen der Beine. Es bilden sich viele kleine Venen aus - sogenannte Besenreißer. Auch können sich die größeren oberflächlichen Venen weiten. Die Folge: Die Venenklappen funktionieren nicht mehr richtig, so dass das Blut in den Beinen weiter versackt.

Zudem können Entzündungen in den Beinen die Venenklappen verändern und funktionsuntüchtig machen.

Leibarzt: Trump ist kerngesund

Nach Angaben seines Leibarzte Sean Barbabella ist Trump kerngesund. "Präsident Trump erfreut sich nach wie vor einer exzellenten Gesundheit", erklärte der Mediziner. "Sein aktiver Lebensstil trägt weiterhin erheblich zu seinem Wohlbefinden bei." Der 78-Jährige sei demnach "voll und ganz in der Lage", seine Aufgaben als Präsident zu erfüllen. Trump nehme täglich an zahlreichen Sitzungen, öffentlichen Auftritten, Presseterminen und außerdem häufig an Golfturnieren teil.

Der Republikaner hatte sich Ende Mai einer routinemäßigen ärztlichen Untersuchung im Militärkrankenhaus Walter Reed nahe Washington unterzogen. Laut dem Gesundheitsbericht ist er rund 1,90 Meter groß und wiegt etwa 102 Kilogramm.

30 von 30 Punkten bei kognitivem Test

Die Untersuchung ergab demnach keine Auffälligkeiten bei Herz oder Lunge. Auch neurologische und kognitive Tests verliefen unauffällig. Ein Verfahren zur Früherkennung kognitiver Einschränkungen absolvierte Trump mit 30 von 30 Punkten. Bei dem Test muss der Patient unter anderem gezeichnete Tiere wie einen Löwen oder ein Kamel erkennen oder einen Würfel nachzeichnen. Hinzu kommen Aufgaben, die Konzentrationsfähigkeit, Erinnerungsvermögen und abstraktes Denken prüfen.

Die Haut des Republikaners zeigte laut Bericht leichte Sonnenschäden und einige harmlose Hautveränderungen. Trump ist nach Angaben seines Arztes vollständig geimpft und verzichtete sein Leben lang auf Tabak und Alkohol.

Trump gilt als begeisterter Golfspieler und besitzt mehrere Golfclubs in den USA und im Ausland. Seine Wochenenden verbringt er gewöhnlich in seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida, wo er im nahegelegenen Trump International Golf Club seinem Hobby nachgeht. Allerdings greift der Präsident Medienberichten zufolge auch gerne zu Fast Food – Burger stehen laut seinem Umfeld regelmäßig auf dem Speiseplan.