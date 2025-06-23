Diabetes entwickelt sich oft unbemerkt. Auf Symptome achten und ein gesunder Lebensstil können laut Experten vom Robert Bosch Krankenhaus Stuttgart helfen, die Krankheit früh zu erkennen und Folgen zu vermeiden.

23.02.2026

Diabetes mellitus gehört zu den häufigsten chronischen Erkrankungen und bleibt oft lange unentdeckt – mit gravierenden Folgen. Umso wichtiger ist es, die Anzeichen frühzeitig zu erkennen und gezielt vorzubeugen.

Diabetes: Ein schleichender Prozess Diabetes – vor allem Typ 2 – entwickelt sich langsam und oft unbemerkt. „Patienten berichten uns von einer vermehrten Durstneigung, häufigem Wasserlassen, Juckreiz an der Haut, Neigung zu Infektionen und Müdigkeit“, sagt Dr. Susanne Stefanow-Rische, Oberärztin der Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie..

Die zwei Hauptformen des Diabetes

Typ 1-Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung, die meist im Kindesalter beginnt und eine lebenslange Insulintherapie erfordert.

ist eine Autoimmunerkrankung, die meist im Kindesalter beginnt und eine lebenslange Insulintherapie erfordert. Typ 2-Diabetes entsteht oft durch ungesunde Lebensgewohnheiten. Eine Insulinresistenz führt dazu, dass Zucker im Blut bleibt und den Körper belastet.

Langfristige Risiken

Ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel schädigt Blutgefäße und Nerven und kann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenversagen, Sehstörungen und dem sogenannten diabetischen Fußsyndrom führen.

Diabetes durch Lebensstil vorbeugen

Ein gesunder Lebensstil kann Typ-2-Diabetes verhindern oder verzögern. „Ernährung und Bewegung sind wesentliche Säulen für eine gute Stoffwechselkontrolle sowie – nicht zu vergessen – ein gutes Stressmanagement und der Verzicht aufs Rauchen“, betont Patricia Silberhorn, Teamleiterin Diabetes- und Ernährungsmanagement am Robert Bosch Krankenhaus.

Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen wie Blutzuckertests oder der HbA1c-Wert, der Langzeitzuckerwert, der über das Blut ermittelt wird, können außerdem helfen, Diabetes früh zu erkennen.

