Seit etwa 50 Jahren war kein Mensch mehr auf dem Mond. Das Artemis-Programm soll dies nun ändern. Aber wie lange dauert eigentlich ein Flug zum Mond?

Knapp 120 Mond-Missionen gab es bisher. Ungefähr die Hälfte dieser Missionen waren davon erfolgreich (1). Bemannte Flüge zum Mond gab es allerdings zuletzt Anfang der 70er-Jahre. Mit dem Artemis-Programm werden diese allerdings wieder deutlich konkreter. Am Mittwoch, dem 01. April 2026 startet mit dem Artemis-2-Programm die erste bemannte Mondmission seit über 50 Jahren. Eine Mondlandung ist zwar nicht geplant, allerdings legt die Mission das Fundament für die anstehenden Mondlandungen in den kommenden Jahren.

Wie lange fliegt man zum Mond?

Auf seiner elliptischen Umlaufbahn um die Erde variiert die Distanz des Mondes zwischen etwa 356.000 und 406.000 Kilometern (2). Wie lange ein Flug zum Mond dauert, ist dabei in erster Linie abhängig von der Geschwindigkeit. Um die Erdumlaufbahn zu verlassen, ist eine Mindestgeschwindigkeit von etwa 40.000 km/h notwendig (3). Ein Flug zum Mond könnte somit etwa 10 Stunden dauern.

Flüge zum Mond dauern meist mehrere Tage

In der Praxis dauern die Flüge zum Mond allerdings deutlich länger und sind abhängig von der jeweiligen Mond-Mission. Grund ist vor allem, dass Weltraumflüge nie direkt, sondern stets von einer Umlaufbahn zur anderen stattfinden. So können Flugbahnen präziser geplant bzw. besser korrigiert werden. Außerdem stellt ein Transfer von einem Orbit zum anderen im Weltraum die energieeffizienteste Möglichkeit der Fortbewegung dar. So dauerte zum Beispiel die letzte bemannte Mond-Mission (Apollo 17) vom Start bis zur Landung auf dem Mond selbst insgesamt etwa 4 Tage und 14 Stunden.

Am 16. November 2022, startete die Mondmission Artemis 1, welche neben zahlreichen Satelliten auch das Mondraumschiff Orion in den Orbit und somit Richtung Mond katapultierte. Bis das Raumschiff dem Mond auf nur etwa 100 Kilometern am nächsten kam, vergingen etwa 4 Tag und 7 Stunden.

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Artemis-2-Mission zum Mond wird etwa 10 Tage dauern

Obwohl Orion nicht auf dem Mond landete, musste das unbemannte Raumschiff zahlreiche Erd- und Mondumrundungen hinter sich bringen, bevor es nach etwa 25 Tage und 12 Stunden wieder auf der Erde landete. Die nächste bemannte Mondumrundung mit der Artemis 2 Mission soll etwa 10 Tage dauern. Die Mondumlaufbahn wird dabei nach etwa 5 Tagen erreicht. Ziele sind die Überprüfung der Lebenserhaltungssysteme sowie der Kommunikation und Navigation durch manuelle Steuerung. Die Mission dient als Vorbereitung für Artemis III und zukünftige Mondlandungen.

Die Artemis-II-Mission beginnt mit dem Start der SLS-Rakete, die das Orion-Raumschiff in den Orbit bringt. Nach zwei Erdumläufen zur Systemprüfung, einschließlich eines manuellen Steuerungstests, wird Orion auf eine Flugbahn zum Mond gebracht. Die Crew fliegt 4.600 Meilen hinter die Mondrückseite, führt Experimente durch und sammelt Daten. Für die Rückkehr nutzt Orion die Erd-Mond-Gravitationskräfte, um treibstoffeffizient zur Erde zurückzukehren. Nach dem Wiedereintritt in die Atmosphäre landet das Raumschiff im Pazifik, wo es von der US Navy geborgen wird.