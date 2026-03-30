Seit etwa 50 Jahren war kein Mensch mehr auf dem Mond. Das Artemis-Programm soll dies nun ändern. Aber wie lange dauert eigentlich ein Flug zum Mond?
Knapp 120 Mond-Missionen gab es bisher. Ungefähr die Hälfte dieser Missionen waren davon erfolgreich (1). Bemannte Flüge zum Mond gab es allerdings zuletzt Anfang der 70er-Jahre. Mit dem Artemis-Programm werden diese allerdings wieder deutlich konkreter. Am Mittwoch, dem 01. April 2026 startet mit dem Artemis-2-Programm die erste bemannte Mondmission seit über 50 Jahren. Eine Mondlandung ist zwar nicht geplant, allerdings legt die Mission das Fundament für die anstehenden Mondlandungen in den kommenden Jahren.