Eine verbindliche Regel dazu, wie lange man den Gruß ausspricht, existiert nicht. Dennoch haben sich im gesellschaftlichen und beruflichen Alltag bestimmte Gepflogenheiten etabliert. In den ersten Tagen des neuen Jahres ist der Neujahrsgruß uneingeschränkt üblich. Er wird in persönlichen Gesprächen ebenso verwendet wie in schriftlicher oder digitaler Kommunikation. In dieser Phase gilt er als selbstverständlicher Bestandteil des höflichen Umgangs.

Wie lange wünscht man ein gutes neues Jahr? Auch in der zweiten Januarwoche wird „Frohes neues Jahr“ noch häufig verwendet, insbesondere beim ersten Kontakt nach dem Jahreswechsel. Dabei tritt der Gruß meist in den Hintergrund und wird eher ergänzend eingesetzt. Ab etwa dem 10. bis 15. Januar nimmt seine Verwendung spürbar ab. In der zweiten Monatshälfte wirkt der Neujahrsgruß zunehmend überholt. In formellen Kontexten wird er dann meist nicht mehr verwendet. Stattdessen dominieren neutrale Begrüßungsformen, die unabhängig vom Zeitpunkt passend sind.

Im Arbeits- und Geschäftsleben ist der Zeitraum für Neujahrsgrüße in der Regel kürzer. Häufig beschränkt er sich auf die ersten Arbeitstage im Januar oder auf den ersten direkten Kontakt im neuen Jahr. Danach wird in der Regel auf den Gruß verzichtet, ohne dass dies als unhöflich gilt.