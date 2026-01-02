Mit Beginn des neuen Jahres taucht regelmäßig die Frage auf, wie lange der Neujahrsgruß „Frohes neues Jahr“ als angemessen gilt.
Eine verbindliche Regel dazu, wie lange man den Gruß ausspricht, existiert nicht. Dennoch haben sich im gesellschaftlichen und beruflichen Alltag bestimmte Gepflogenheiten etabliert. In den ersten Tagen des neuen Jahres ist der Neujahrsgruß uneingeschränkt üblich. Er wird in persönlichen Gesprächen ebenso verwendet wie in schriftlicher oder digitaler Kommunikation. In dieser Phase gilt er als selbstverständlicher Bestandteil des höflichen Umgangs.