Donald Trump ist zum zweiten Mal Präsident der USA. Wie lange ist er noch im Amt und kann er erneut gewählt werden?

Donald Trump wurde 1946 in Queens, New York (USA), geboren und wuchs in einer wohlhabenden Unternehmerfamilie auf. Er übernahm das Immobiliengeschäft seines Vaters und baute es zu einem internationalen Konzern aus, das unter anderem Hotels, Casinos und Luxusimmobilien betreibt. Bekannt wurde er auch als Fernsehpersönlichkeit durch die Reality-Show „The Apprentice“. 2016 wurde er als Kandidat der Republikaner zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt und amtierte von 2017 bis 2021. Im Jahr 2024 gewann er eine zweite Amtszeit, die 2025 begann. Trump ist für seine polarisierende Politik, seine populistische Rhetorik und seinen Einfluss auf die US-amerikanische konservative Bewegung bekannt.

Wie lange ist Donald Trump noch im Amt? Donald Trump wurde bei der Präsidentschaftswahl 2024 wieder zum Präsident der Vereinigten Staaten gewählt und trat seine zweite Amtszeit am 20. Januar 2025 an. Eine US-Präsidentschaft dauert vier Jahre. Eine Amtszeit beginnt und endet jeweils am 20. Januar. Trumps Amtszeit läuft vom 20. Januar 2025 bis zum 20. Januar 2029. Am 20. Januar 2029 endet seine Amtszeit um 12 Uhr mittags Ortszeit (EST).

Laut des 22. Zusatzartikels der US-Verfassung kann eine Person nicht mehr als zweimal zum Präsidenten oder Präsidentin gewählt werden. Dieser Verfassungszusatz wurde 1951 eingeführt, um Mehrfachpräsidenten auszuschließen. Da Trump bereits von 2017 bis 2021 war und jetzt wieder von 2025 bis 2029 Präsident ist, hat er damit zwei voraussichtlich vollständige Amtszeiten. Somit kann er nicht erneut für 2032 kandidieren.

Diskussionen über mögliche dritte Amtszeit

In Interviews und Reden hat Trump teilweise angedeutet, eine „Möglichkeit für eine dritte Amtszeit“ zu sehen oder darüber nachzudenken. Experten und Medien betonen allerdings, dass der 22. Zusatzartikel der US-Verfassung diese untersagt und praktisch keine verfassungsmäßige Grundlage für eine dritte Amtszeit existiert, solange dieser Zusatz gilt.

Ein drittes Mal Präsident zu werden ist derzeit nach der US-Verfassung nicht möglich, außer der 22. Zusatzartikel wird zuvor geändert oder aufgehoben, was ein langwieriger politischer Prozess wäre. Es bräuchte Supermajoritäten im Kongress sowie die Ratifizierung durch drei Viertel der Bundesstaaten.