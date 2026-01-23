Donald Trump ist zum zweiten Mal Präsident der USA. Wie lange ist er noch im Amt und kann er erneut gewählt werden?
Donald Trump wurde 1946 in Queens, New York (USA), geboren und wuchs in einer wohlhabenden Unternehmerfamilie auf. Er übernahm das Immobiliengeschäft seines Vaters und baute es zu einem internationalen Konzern aus, das unter anderem Hotels, Casinos und Luxusimmobilien betreibt. Bekannt wurde er auch als Fernsehpersönlichkeit durch die Reality-Show „The Apprentice“. 2016 wurde er als Kandidat der Republikaner zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt und amtierte von 2017 bis 2021. Im Jahr 2024 gewann er eine zweite Amtszeit, die 2025 begann. Trump ist für seine polarisierende Politik, seine populistische Rhetorik und seinen Einfluss auf die US-amerikanische konservative Bewegung bekannt.