Wann verschwindet der Saharastaub wieder, der sich aktuell in Deutschland in der Luft befindet? Das sagen die Prognosen.

Zwar befinden sich aktuell nur vergleichsweise geringe Mengen Saharastaub in der Luft, dennoch ist die Trübung am Himmel sichtbar. Auch auf Autos und Fenstern legt sich der feine Sand ab. Für Allergiker bedeutet der Saharastaub eine zusätzliche Belastung neben den Pollen. Ab wann ist mit einer Besserung zu rechnen?

Bis wann bleibt der Saharastaub?

Laut den aktuellen Vorhersagen der Universität von Athen bleibt der Saharastaub bis Mitte der kommenden Woche in der Luft. Während die Staubkonzentration bereits am Dienstag und Mittwoch zurückgehen soll, zeigen die Prognosen erst für Donnerstag ein vollständiges Verschwinden des Wüstensandes an. Es ist daher empfehlenswert, mit dem Fensterputzen und der Autowäsche zu warten, bis der Staub komplett aus der Luft verschwunden ist.

Woher kommt der Saharastaub?

Der Saharastaub entsteht in der gleichnamigen Wüste in Nordafrika. Dort wirbelt der Wind feine Sand- und Staubpartikel in die Atmosphäre, die anschließend durch starke Höhenwinde über das Mittelmeer bis nach Europa transportiert werden. Besonders im Frühjahr und Herbst treten diese Wetterlagen häufiger auf. In Deutschland macht sich der Saharastaub durch einen milchigen Himmel, rötliche Sonnenuntergänge und eine dünne Staubschicht auf Autos, Fenstern und anderen Oberflächen bemerkbar.