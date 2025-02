Auch für das Wochenende hat Verdi wieder zu Streiks bei der Post und DHL aufgerufen. Was aktuell zur Dauer bekannt ist.

Lukas Böhl 28.02.2025 - 07:15 Uhr

Die Beschäftigten von Post und DHL sind am Freitag (28. Februar 2025) und Samstag (1. März 2025) erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter in der Brief-, Paket- und Verbundzustellung sowie in Service-Niederlassungen bundesweit zu vollschichtigen Arbeitsniederlegungen aufgefordert. Bereits in den vergangenen Tagen hatte es Warnstreiks gegeben – unter anderem in den Paketzentren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sowie in der Zustellung und den Service-Niederlassungen am Donnerstag.