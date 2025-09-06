Ein neues Online-Tool berechnet den CO₂-Fußabdruck von Kunstwerken – auch anhand moralischer Fragen. Am Samstag präsentiert Clair Bötschi seinen Rechner in Stuttgart.

Kann Kunst CO2 sparen? Künstler und Kulturunternehmer Clair Bötschi hat ein Online-Tool entworfen, das auf absurde, aber kritische Weise den CO2-Fußabdruck von Kunstwerken berechnen soll. Sein Projekt hinterfragt provokant den aktuellen Nachhaltigkeitsdiskurs in der Kultur – insbesondere den Trend zur Bürokratisierung und Technokratisierung von Nachhaltigkeit. Dabei soll der CO2-Ausstoß nicht nur mittels realer Emissionen, sondern auch anhand moralischer, ästhetischer und kontextueller Fragen (zum Beispiel: Möchtest du mit deinem Kunstwerk die Welt verbessern?) berechnet werden.