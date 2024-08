Bodenpflege ist ein wichtiger Teil der Haushaltsreinigung. Doch wie oft sollten Sie Ihren Boden tatsächlich wischen? Es gibt mehrere Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten, um die richtige Frequenz für Ihr Zuhause zu bestimmen.

1. Anzahl der Haushaltsmitglieder

Je mehr Personen in einem Haushalt leben, desto schneller sammelt sich Schmutz und Staub an. In einem Ein-Personen-Haushalt kann es ausreichend sein, den Boden alle zwei Wochen zu wischen, während in Familienhaushalten ein wöchentlicher Rhythmus sinnvoll ist. Besonders in stark frequentierten Bereichen wie Küche und Flur sollte regelmäßig gewischt werden.