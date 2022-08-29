Fahrradketten muss man regelmäßig ölen. Das sorgt für eine bessere Übertragung und weniger Verschleiß. Das Wichtigste zum richtigen Rhythmus erfahren Sie hier.
Ohne Öl auf der Fahrradkette wird nicht nur das Fahren schwerer, auch Kette, Schaltung und Ritzel werden so nur eine kurze Lebensdauer haben. Regelmäßiges Ölen der Fahrradkette sorgt für eine bessere Kraftübertragung und somit weniger Geräusche. Die Beweglichkeit wird verbessert, was wiederum Kettenklemmer reduziert und so für einen besseren Gangwechsel sorgt und Schaltung, Kette und Ritzel schont. Aber wie oft sollte eine Fahrradkette eigentlich geölt werden?