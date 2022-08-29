Fahrradketten muss man regelmäßig ölen. Das sorgt für eine bessere Übertragung und weniger Verschleiß. Das Wichtigste zum richtigen Rhythmus erfahren Sie hier.

Ohne Öl auf der Fahrradkette wird nicht nur das Fahren schwerer, auch Kette, Schaltung und Ritzel werden so nur eine kurze Lebensdauer haben. Regelmäßiges Ölen der Fahrradkette sorgt für eine bessere Kraftübertragung und somit weniger Geräusche. Die Beweglichkeit wird verbessert, was wiederum Kettenklemmer reduziert und so für einen besseren Gangwechsel sorgt und Schaltung, Kette und Ritzel schont. Aber wie oft sollte eine Fahrradkette eigentlich geölt werden?

Wie oft Fahrradkette ölen? - Darauf kommt es an Wie oft man eine Fahrradkette ölen sollte, ist vor allem abhängig von den gefahrenen Kilometern und der Witterung. Eine gute Faustregel ist es, die Fahrradkette alle 1 bis 2 Monate oder alle 100 Kilometer zu ölen. Nach einer Reinigung der Fahrradkette muss diese immer geölt werden, da die schützende Ölschicht bei einer Reinigung entfernt wird.

Lese-Tipp: Wie oft sollte man das Bad putzen?

Im Winter öfter ölen und grob reinigen

Im Winter sollte die Kette öfter geölt werden (1), da sich dann Streusalz zusammen mit Schmutz festsetzt und Kette und Ritzel stärker belasten (Salz fördert Rost). Zeitsparend und effektiv ist es dann vor dem Ölen Fahrradkette und Ritzel grob und trocken zu reinigen. Schnell und einfach geht dies mit einer Fahrradketten-Reinigungsbürste, da diese eine angepasste Form für Kette und Ritzel haben.

Beim Ölen sollte ein Fahrradkettenöl verwendet werden, da dieses im Gegensatz zu Allzweck- bzw. Kriechölen wie zum Beispiel WD40 eine dickere Schmierung hat und die Fahrradkette so deutlich besser geschützt wird. Prinzipiell kann nicht zu viel geölt werden, da überschüssiges Öl abtropft. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihre Fahrradkette geölt werden soll, gilt daher - lieber einmal zu viel ölen als einmal zu wenig.

Wie sollte die Fahrradkette geölt werden?

Fahrradkettenöl sollte von oben dünn auf die Kette aufgetragen werden. Anschließend sollte dann einmal durch die Gänge geschaltet werden. Optional kann überschüssiges Öl nach einer Einwirkzeit von etwa 20 Minuten mit einem Tuch von der Kette gewischt werden. Dabei bietet es sich an, die Kettenglieder auf ihre Beweglichkeit zu prüfen und anschließend gegebenenfalls zu mobilisieren.

Wie oft Fahrradkette reinigen?

Neben dem regelmäßigen Ölen der Fahrradkette sollte diese auch regelmäßig gereinigt werden. Auch hier kommt es auf die Nutzung und Witterung an. Größere Verschmutzungen wie festsitzendes Gras und Schlamm sollten zeitnah grob entfernt werden. Eine Reinigung der Fahrradkette ist etwa alle 3 bis 6 Monate oder alle 400 bis 500 Kilometer zu empfehlen.

Die Reinigung sollte erst grob mit einer Kettenbürste und anschließend mit Kettenreiniger erfolgen. Dieser sollte für einige Minuten einwirken und anschließend mit etwas lauwarmem Wasser abgespült werden. Nun sollten Kette und Ritzel mit einem Tuch gut getrocknet und anschließend wie oben beschrieben geölt werden.