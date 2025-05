„Die menschliche Zivilisation steht an einem kritischen Punkt. Und wir zeigen mit einer neuartigen Methodik, wie sie sich weiterentwickeln kann, ohne ihre natürlichen Lebensgrundlagen zu ruinieren“, sagt der Direktor des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Johan Rockström. Das PIK hat jetzt eine neue Studie im Fachjournal „Nature“ veröffentlicht, in der die Autoren diverse Zukunftsszenarien entwerfen, die das Klima und die Umwelt bis zum Jahr 2100 modellieren.

„Wir können klar beziffern, wie gefährlich ein Weiter-so ist“

Es sei die bislang umfassendste Verknüpfung des Konzept der planetaren Grenzen, das ursprünglich auf die aktuelle Bestandsaufnahme ausgerichtet war, mit Daten aus modellgestützten Zukunftsszenarien, erläutert Rockström. Das Ergebnis sei ein wertvolles Navigationssystem für die Politik. „Wir können klar beziffern, wie gefährlich ein Weiter-so ist, und zeigen, dass sich ambitioniertes Umsteuern auszahlt.“

Neu-Delhi: Leben im und mit Müll Foto: Imago/Zuma Press

Rockström hatte das Planetare-Grenzen-Konzept („Planetary Boundary Framework“) im Jahr 2009 federführend entwickelt. Es definiert die Obergrenze für den sicheren Bereich und außerhalb davon Bereiche mit steigendem und hohem Risiko für neun planetare Systeme – etwa Klimawandel, Ozeanversauerung sowie Veränderungen im Stickstoff- und im Phosphor-Kreislauf, in Süßwasser-Systemen und in der Integrität der Biosphäre.

Aktueller Stand der neun Systeme und Prozesse mit Planetaren Grenzen (Daten aus dem Planetary Health Check 2024): In dieser Darstellung repräsentiert die Länge der „Tortenstücke“ den aktuellen Zustand in Bezug auf die Planetare Grenze (grüne Linie) und die Hochrisikolinie (orangene Linie). Ein weiches Auslaufen der Länge deutet den Unsicherheitsbereich an. Schraffierung bedeutet, dass jenseits der planetaren Grenze keine quantitative Bestimmung des aktuellen Zustands möglich ist. Foto: PIK

Die Forscher stützen sich zudem auf das in der Klimaforschung vielgenutzte Integrierte Bewertungsmodell IMAGE (Integrated Model to Assess the Global Environment), das detailliert die Folgen menschlicher Aktivitäten auf die Umwelt abbildet. Detlef van Vuuren, der das Modell maßgeblich ausgebaut hat, ist Leitautor der neuen Studie. Er ist Professor an der Universität Utrecht und Senior Researcher an der Niederländischen Agentur für Umweltbewertung (PBL).

Klimawandel: Die planetaren Grenzn sind teilweise schon überschritten. Foto: Imago/Pond5 Images

Planetare Grenzen: Klimapolitik allein reicht nicht mehr

Schon aktuell, das ergab 2023 eine vom PIK mitverfasste Untersuchung, sind sechs der neun Grenzen überschritten, die Systeme also außerhalb des sicheren Bereichs. „Die Erde ist ein Patient, dem es nicht gut geht“, mahnt Rockström. „Wir wissen nicht, wie lange wir entscheidende Grenzen derart überschreiten können, bevor die Auswirkungen zu unumkehrbaren Veränderungen und Schäden führen.“

Planetare Grenzen

Deutlich überschritten sei der sichere Bereich bei der globalen Erwärmung sowie bei der Unversehrtheit der Biosphäre, heißt es seitens des PIK und verweist etwa auf das Artensterben und die Zerstörung von Lebensräumen. „Neben dem Klimawandel ist die Funktionsfähigkeit der Biosphäre die zweite Säule der Stabilität unseres Planeten“, betont Wolfgang Lucht vom PIK. „Wie beim Klima destabilisieren wir derzeit auch diese Säule.“

Der Mensch hat die Lunte gelegt. Noch kann die Explosion verhindert werden. Foto: Imago/Panthermedia

Überschritten sei die Grenze auch im Bereich des Einbringens neuartiger Stoffe in die Umwelt – also dem Eintrag vom Menschen erzeugter chemischer Verbindungen wie Mikroplastik, Pestiziden oder Atommüll.

– also dem Eintrag vom Menschen erzeugter chemischer Verbindungen wie Mikroplastik, Pestiziden oder Atommüll. Nicht ganz so kritisch sei die Situation beim Verbrauch von Süßwasser , doch auch hier sei die planetare Grenzen überschritten, heißt es weiter.

, doch auch hier sei die planetare Grenzen überschritten, heißt es weiter. Derzeit noch im sicheren Bereich liegt demnach die weltweite Partikelverschmutzung der Atmosphäre , auch wenn in einigen Regionen wie etwa Südasien diese Grenze regelmäßig überschritten werde.

, auch wenn in einigen Regionen wie etwa Südasien diese Grenze regelmäßig überschritten werde. Die Ozeanversauerung liegt nach der Definition der PIK-Forscher gerade noch im grünen Bereich, ebenso der Ozonabbau in der oberen Atmosphäre.

Kontinuierliche Verschlechterung in fast allen Bereichen

Die neue Studie zeigt für ein Weiter-so-Szenario ohne zusätzliche Politikmaßnahmen bis 2100 eine kontinuierliche Verschlechterung in fast allen Bereichen – mit Ausnahme der Ozonschicht in der Stratosphäre und der Luftverschmutzung.

Schon 2050 sind die Klima- und die Stickstoff-Belastung weit im Hochrisikobereich. Um wenigstens bis zum Ende des Jahrhunderts überall aus dem Hochrisikobereich herauszukommen, dafür reicht für sich genommen nicht einmal eine ambitionierte, an maximal 1,5 Grad Erderhitzung ausgerichtete Klimapolitik.

Die Produktion von Treibhausgasen durch Verbrennen fossiler Energiequellen muss deutlich reduziert werden. Foto: Imago/Panthermedia

Was vermindert das Überschreiten der Grenzen?

Zwar hat Klimaschutz positive Nebenwirkungen: Die Abkehr vom Verbrennungsmotor verbessert die Luftqualität, Aufforstung sorgt für nachhaltigere Landnutzung. Aber es gibt auch problematische Folgen, zum Beispiel wenn Klimaschutz durch massenhaften Anbau von Bioenergie-Pflanzen erfolgt.

Damit mündet die Studie in der Frage: Welche anderen ambitionierten und technisch umsetzbaren Maßnahmen würden das Überschreiten der planetaren Grenzen weiter vermindern?

Noch gibt es Hoffnung, doch das Zeitfenster für ein Überleben der Menschheit wird immer kleiner. Foto: Imago/Pond5 Images

Suche nach effektiveren Maßnahmen

Die Klimaforscher modellierten ein Szenario, das die ambitionierte Klimapolitik um weitere Maßnahmen ergänzt: die Umstellung der Ernährung auf weniger Fleisch (EAT-Lancet-Planetary-Health-Diät), die Halbierung der Lebensmittelabfälle sowie ein effizienter Umgang mit Wasser und Nährstoffen.

In dieser Projektion zeigt sich, dass die Verschlechterung des Zustands der Erdsysteme aufgehalten und umgekehrt werden kann. In fast jeder Hinsicht stünde der Planet dann im Jahr 2050 mindestens so gut da wie noch im Jahr 2015, und er würde sich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts weiter erholen.

„Doch selbst in diesem Szenario sind im Jahr 2100 immer noch planetare Belastungsgrenzen überschritten“, warnt van Vuuren, „namentlich für das Klima, den Phosphor- und Stickstoff-Kreislauf und die Integrität der Biosphäre. Die Suche nach noch besseren Politik-Maßnahmen bleibt also auf der Tagesordnung. Und um abzuschätzen, was sie bringen, dafür liefert unsere Studie einen tragfähigen wissenschaftlichen Ansatz.“