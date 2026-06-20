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Wie sich Unfälle vermeiden lassen Sicher am Grill

Wie sich Unfälle vermeiden lassen: Sicher am Grill
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Lecker, aber die Zubereitung auf dem Grill ist nicht ohne Risiko. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Grillen gehört für viele zum Sommer dazu – birgt aber auch Risiken. Wer sicher grillen will, sollte einige wichtige Regeln beachten. Auch Rücksicht auf Nachbarn ist gefragt.

Die Würstchen brutzeln auf dem Grill, die Nachbarn sind zu Besuch, und die Gartenparty kann beginnen: Die Grillsaison hat begonnen. Doch nicht immer findet ein Grillabend auch ein gutes Ende: Bei den kulinarischen Freuden kommt es oftmals zu Unfällen – meist mit Brandbeschleunigern. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Verbrennungsmedizin (DGV) ereignen sich hierzulande jedes Jahr rund 4000 Grillunfälle. 400 davon enden mit schwersten Verbrennungen.

 

Das hat viel damit zu tun, dass rund zwei Drittel der Grill-Fans immer noch auf Holzkohle schwören – und Kohlegrills sind am unfallträchtigsten. Dass bei einem Gas- oder Elektrogrill jemand einen Unfall erleidet, kommt äußerst selten vor. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat der Gasgrill in Amerika mittlerweile schon einen beachtlichen Marktanteil von rund 30 Prozent erreicht. Und auch in Deutschland ist die Zahl derer, die Gasgrills bevorzugen, in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen – noch liegt ihr Anteil aber nur bei rund zehn Prozent.

Nachkippen von Spiritus ist riskant

Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) appelliert daher, gedankenlosen Leichtsinn zu vermeiden. Wichtig sei zunächst, dass der Grill sicher und windgeschützt steht, rät DFV-Vizepräsident Hermann Schreck. Mit brennbaren Flüssigkeiten wie Spiritus sollte man sorgsam umgehen. Wer Spiritus als Grillanzünder nutzt, sollte ihn erst auf die Kohle gießen und diese dann anzünden. Nachkippen, wenn der Grill schon an ist, ist gefährlich: „Die dabei entstehende Stichflamme kann zu gefährlichen Verbrennungen führen“, warnt Schreck.

Zudem sei es wichtig, den Grill während des gesamten Grillabends gut zu beaufsichtigen – „vor allem, wenn Kinder in der Nähe sind“, betont der Experte. Rund um den Grill dürfe unter keinen Umständen getobt werden – sonst kann es leicht passieren, dass die Kinder zu nah ans Feuer kommen oder den Grill umstoßen. „Ein Sicherheitsabstand von zwei bis drei Metern kann Verletzungen vermeiden.“

Außerdem sind brennbare Gegenstände wie Papierservietten oder allzu trockene Pflanzen in einem Radius von drei Metern rund um den Grill tabu – und leicht brennbare Synthetikkleidung sollte man als Grillmeister auch nicht tragen. Grillschürze und Grillhandschuhe sind zwar nicht jedermanns Sache, aber mit dieser Ausstattung geht man jedenfalls auf Nummer sicher. Wer an einem Lagerfeuer grillt, sollte für einen nicht brennbaren Streifen aus Erde, Sand oder Steinen rund um die Feuerstelle achten und zudem einen Eimer Wasser parat haben. Und wenn die Party vorbei ist, sollte die Asche unter Aufsicht komplett abkühlen.

Bei Verbrennungen gilt: „Brandwunden kleineren Ausmaßes sollte man maximal zehn Minuten lang mit Wasser kühlen – nicht mit Eis“, so DFV-Experte Schreck. Bei größeren Verletzungen sollte man sofort Hilfe über den Notruf 112 rufen.

Abgesehen von den Sicherheitsrisiken ist Grillen auch eine häufige Ursache von Streitigkeiten in der Nachbarschaft. „Viele gehen davon aus, dass Grillen im eigenen Garten oder auf dem Balkon immer erlaubt ist. So pauschal lässt sich das aber nicht sagen“, sagt Annett Engel-Lindner vom Immobilienverband Deutschland.

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So hat etwa das Landgericht Stuttgart entschieden, dass dreimal jährlich jeweils zwei Stunden Grillen hinzunehmen sind (Aktenzeichen: 10 T 359/96). Entscheidend seien aber immer „die konkreten Umstände und die Rücksichtnahme auf Nachbarn“, so Engel-Lindner. Im Mietrecht gelte zudem, dass das Grillen – insbesondere mit Holzkohle auf Balkonen – durch Regelungen im Mietvertrag oder in der Hausordnung einschränkt werden darf. In jedem Fall sei es empfehlenswert, „frühzeitig das Gespräch mit Nachbarn zu suchen, auf raucharme Grillmethoden auszuweichen und bestehende Regelungen konsequent zu beachten.“

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