Die Benzinpreise steigen und steigen. E5 kostet aktuell in Bundesdurchschnitt satte 2,14 Euro. Aber wie hoch können die Preise noch steigen?
18.03.2026 - 10:48 Uhr
Die Spritpreise sorgen weiterhin für Diskussionen. Nachdem die Rohölpreise von knapp 70 US-Dollar pro Barrel (Brent) mit dem Kriegsbeginn auf 110 Dollar in der Spitze angestiegen sind, schien sich der Preis in der letzten Woche wieder auf 90 Dollar eingependelt zu haben. In den letzten Tagen zog der Preis allerdings wieder auf die Höchstmarke von 110 Dollar an, um sich nun bei rund 100 Dollar erneut einzupendeln. Die Spritpreise sind somit erneut gestiegen.