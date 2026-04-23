Wie viel Geld schenkt man zur Kommunion?

Geldgeschenke sind bei einer Kommunion nicht unüblich, aber wie viel Geld ist als Geschenk angemessen? Eine Übersicht finden Sie hier.

Matthias Kemter 23.04.2026 - 09:58 Uhr

Die Kommunion (auch Erstkommunion genannt) markiert für Kinder den Übergang in die christliche Gemeinschaft. Die Kinder freuen sich dabei vor allem auch wegen der Geschenke auf das Fest. Obwohl Geldgeschenke eher unpersönlicher Natur sind, sind sie bei Kommunionen in der Regel üblich. Bei dem richtigen Geldbetrag sind sich allerdings viele unsicher. Da die Kinder bei ihrer Kommunion meist noch recht jung sind (zwischen 6 und 10 Jahren), sollte vorab mit den Eltern gesprochen werden. Einige Eltern haben die Befürchtung, dass das Fest schnell zu einer Konsumparty wird und der eigentliche Anlass in den Hintergrund rückt. Im Gespräch kann man dann über den Zweck des Geldgeschenkes sprechen. Vielleicht spart das Kind auf ein Fahrrad oder es gibt ein Sparkonto für den Führerschein.