Das Wetter ist in vielen Teilen Deutschlands aktuell von anhaltendem Dauerregen geprägt, was für eine spürbar hohe Luftfeuchtigkeit sorgt. Aber welche Luftfeuchtigkeit ist eigentlich normal? Denn ein dauerhaft feuchtes Raumklima kann Gesundheit und Bausubstanz belasten.
25.09.2025 - 14:56 Uhr
Die Luftfeuchtigkeit spielt eine entscheidende Rolle für Gesundheit und Wohlbefinden. Ist sie zu hoch, steigt das Risiko für Schimmel, Keime und Bakterien. Doch wie viel Luftfeuchtigkeit ist normal? Die kurze Antwort: In Wohnräumen gilt eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 40 bis 60 Prozent als optimal. Abweichungen nach oben oder unten können je nach Raum sinnvoll sein.