Wie wird Deutschland zukunftsfest?: Bürokratieabbau ist nichts für Angsthasen

Würde man Deutschland in einem Bild darstellen, wäre eine Baustelle wohl eine treffende Darstellung. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat nicht ohne Grund einen „Herbst der Reformen“ ausgerufen. Rente und Sozialstaat sollen reformiert, das Gesundheitssystem auf solide Füße gestellt werden, noch im Oktober will das Kabinett eine Sitzung vorrangig den Themen Deregulierung und Entbürokratisierung widmen. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat schon vor einer Woche skizziert, wie sie die Energiewende neu aufstellen will, damit die Systemkosten sinken.