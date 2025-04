Wie sollte die künftige Bundesregierung den Schienenverkehr neu aufstellen? Ein SCI-Vergleich mit fünf Ländern nennt die wichtigsten Erfolgsfaktoren.

Thomas Wüpper 03.04.2025 - 19:00 Uhr

Noch steht nicht fest, wer nächster Bundesverkehrsminister wird. Klar ist aber, dass es viel zu tun gibt. Denn der Schienenverkehr in Deutschland weist viele Schwachstellen auf. Was machen andere Länder besser und was kann man davon lernen? Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat die auf Bahnthemen spezialisierten Berater von SCI Verkehr beauftragt, diese Fragen zu beantworten. Die Ergebnisse können der nächsten Regierung als Fahrplan zu einer besseren Bahn dienen.