Wie sichern wir Deutschlands Zukunft? Was muss dringend bearbeitet werden? Namhafte Wirtschaftsforscher fordern einen Regulierungsabbau. Und zwar möglichst schnell.
Nach Einschätzung von namhaften Wirtschaftsforschern muss der von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ausgerufene „Herbst der Reformen“ dringend genutzt werden, um strukturelle Probleme anzugehen. „Ein vorrangiges Thema ist die Reform der Sozialversicherungssysteme: Ohne Anpassungen drohen Erwerbstätige und Unternehmen durch stetig steigende Beitragssätze immer stärker belastet zu werden“, sagte Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, Achim Wambach. Auf dem Energiemarkt müsse der Netzausbau beschleunigt werden. „Nicht zuletzt ist echter Regulierungsabbau erforderlich“, sagte Wambach. Neue Auflagen wie das geplante Tariftreuegesetz setzten die falschen Signale.