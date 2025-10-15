Wie zukunftssicher ist Deutschland? Ist das Erfolgsmodell Export am Ende?
Der einstige Exportweltmeister Deutschland gerät mit dem über Jahrzehnte erfolgreichen Geschäftsmodell an seine Grenzen. Ein Blick auf drei zentrale Baustellen.
Der einstige Exportweltmeister Deutschland gerät mit dem über Jahrzehnte erfolgreichen Geschäftsmodell an seine Grenzen. Ein Blick auf drei zentrale Baustellen.
Mit der deutschen Exportwirtschaft geht es seit etwa zehn Jahren stetig bergab. Es werden weniger Industriegüter „made in Germany“, vor allem Maschinen und Autos, verkauft – insbesondere weil der Industrieanteil hierzulande sinkt und weil die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gelitten hat. Doch ohne starke Industrie kein erfolgreicher Export – damit gerät auch der nationale Wohlstand in Gefahr.