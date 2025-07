Die Schilder sind bereits abmontiert, die zurückgebliebenen Olivenbäume passen auch zum Nachfolger: Am 24. Juni hatte Tialini zum letzten Mal geöffnet, im Herbst wird eine weitere Filiale von L’Osteria in den Räumen gegenüber vom Palast der Republik in der Stuttgarter Innenstadt eröffnen. Auch in Ludwigshafen machte die von Wendelin Wiedeking im Jahr 2012 gegründete Restaurantmarke Ende Juli Platz für den aktuellen deutschen Systemgastronomie-Giganten L’Osteria, in Freiburg ist die Filiale schon länger geschlossen.