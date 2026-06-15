Nicht mehr im Koma, aber immer noch schwer krank: Bonnie Tyler muss daher ihre Auftritte in diesem Sommer allesamt absagen. Ob die geplanten Konzerte im Herbst stattfinden, ist noch offen.
15.06.2026 - 17:46 Uhr
Faro/Mühlheim - Nach gut fünf Wochen im künstlichen Koma ist die britische Popsängerin Bonnie Tyler wieder bei Bewusstsein. "Bonnie liegt nicht mehr im Koma, ist aber nach wie vor schwer krank und wird auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Portugal behandelt", teilte ihr Management der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.