In der Gablenberger Hauptstraße hat am Dienstagvormittag ein Gartenhaus gebrannt. Ein 45-jähriger Anwohner, der das Feuer löschen wollte, wurde verletzt. Außerdem musste eine 83-jährige Nachbarin evakuiert werden.

Dichte Rauchwolken sind am Dienstagvormittag weit über den Dächern von Stuttgart-Ost zu sehen gewesen: Im oberen Bereich der Gablenberger Hauptstraße, unterhalb der Kreuzung zur Albert-Schäffle-Straße, hat eine Gartenhütte gebrannt. Ausgelöst wurde das Feuer mutmaßlich durch einen technischen Defekt.

Ein 45 Jahre alter Anwohner bemerkte die brennende Hütte um 11.49 Uhr. Zunächst kämpfte er selbst gegen die Flammen an, scheiterte jedoch und alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell im Griff. Jedoch wurde auch die Fassade des angrenzenden Wohngebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Zur Sicherheit ist eine 83 Jahre alte Bewohnerin evakuiert worden. Der 45-Jährige kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr beendete ihren Einsatz gegen 13 Uhr.

In Gablenberg hat der Brand für großes Aufsehen gesorgt. Nur einen Steinwurf entfernt ist vor zwei Wochen in der Albert-Schäffle-Straße ein Lastwagen vollständig ausgebrannt. Damals wurden die Anwohner jedoch aus dem Schlaf gerissen. Das Fahrzeug fing gegen 2 Uhr nachts aus noch unbekannter Ursache Feuer, durch die immense Hitzeentwicklung platzten die Reifen jeweils mit einem lauten Knall, die Ladefläche schmolz in sich zusammen.