Zwei maskierte Unbekannte stürmen am Samstagabend in die Wohnung einer 45-Jährigen. Sie überwältigen die Frau und nehmen ihr mehrere Tausend Euro ab. Kein Einzelfall: Erst am Donnerstag hat sich eine ähnliche Tat ereignet.

Sebastian Steegmüller 03.02.2025 - 13:09 Uhr

Eine 45 Jahre alte Frau hat am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Schmidener Straße in Bad Cannstatt ungebetene Gäste bekommen. Zwei Unbekannte haben gegen 22 Uhr bei ihr geklingelt, als sie die Tür öffnete, stürmten die zwei maskierten Täter in ihre Wohnung, die sich im ersten Stock befindet. Im Anschluss sollen sie die Frau attackiert, ihr auf den Kopf geschlagen haben. In den Räumen erbeuteten sie mehrere Tausend Euro Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt.