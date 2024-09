Der Blick zum Himmel über Stuttgart offenbarte am Mittwoch ungewöhnliches. Wie lassen sich die besonderen Farben erklären? Der DWD gibt Auskunft.

Michael Bosch 04.09.2024 - 07:32 Uhr

Der Himmel über Stuttgart strahlte am Mittwochmorgen mancherorts in Rot- und Gelb-Tönen. Der erste Gedanke, den viele dabei gehabt haben dürften: Es ist wieder Saharastaub unterwegs. Allerdings ist der in unseren Breiten derzeit gar nicht in der Atmosphäre vorhanden.